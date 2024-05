. - Foto-Vanderson Garcia

.Foto-Vanderson Garcia

Publicado 21/05/2024 14:27 | Atualizado 21/05/2024 14:29

Varre-Sai/ A Festa do Divino deste ano, acontecida no domingo (19), ( reveja AQUI ), continua causando repercussão pelas novidades apresentadas, dentre elas, um enorme bule de café, com a bebida preparada e coada na hora, com capacidade para 200 litros.

O bule gigante Vanderson Garcia . Vanderson Garcia

A Paróquia Nossa Senhora das Graças/São Sebastião de Varre-Sai tem recebido centenas de elogios pelo lançamento do artefato e já há interesse de moradores em levantar todas as documentações para serem enviadas à editoria do Guiness Book World Record, e quem sabe registrar o maior bule de café do mundo em pleno funcionamento como um utensílio de cozinha, e não como uma estátua ou enfeite.

NinoBellieny