Publicado 03/06/2024 12:51 | Atualizado 03/06/2024 13:04

Varre-Sai- Clima na Cidade das Montanhas começa a cair, e a justificar a fama de Varre-Sai como uma das mais frias do estado do Rio. Os termômetros nesta madrugada de segunda-feira (3) marcaram 3.5º centígrados, a menor registrada neste ano na Zona Rural do município.

Tempo ideal para um café, da própria região e de alta qualidade.



NinoBellieny com informações de Silaine Terra