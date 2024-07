PMP-Patrulha Maria da Penha - Foto Jorge Luiz

Publicado 15/07/2024 16:11

Varre-Sai/ Denúncia de moradores do Bairro Santa Terezinha, foram encaminhadas aos policiais militares da Patrulha Maria da Penha, em plantão permanente pela cidade, e estes encontraram um sujeito de 49 anos que batia em uma mulher, levando-o para a 143ª DP, onde foi enquadrado na Lei Maria da Penha, na Central de Flagrantes, sem a mesma valentia de quando estava só em casa com a esposa.

A dona de casa havia levado uma surra de tapas do companheiro, além de ameaças de morte brandindo um facão. Por conta dos ferimentos ela foi socorrida pela equipe do hospital municipal no domingo (14).

NinoBellieny