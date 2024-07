Prefeito de Varre-Sai Silvestre Gorini fala durante a abertura - Silaine Terra

Publicado 03/07/2024 17:40

Varre-Sai/ A 2ª edição da Expo Café Varre-Sai, a maior feira de cafeicultura do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 de junho, superou as expectativas dos organizadores e movimentou mais de 14 milhões de reais em negócios, ultrapassando a previsão inicial de 12 milhões.

Durante, foi lançado o Selo da Marca Coletiva para os cafés especiais do Alto Noroeste do estado do Rio.

Uma pesquisa da Attività Consultoria e Eventos e RLZ Eventos, responsáveis pelo planejamento/gestão da feira, revelou que 97% dos expositores pretendem participar da próxima.

No quesito volume de negócios 61% foram de transações de até 50 mil reais, e 20% de valores superiores a 1 milhão de reais.



A Expo Café é uma Feira de Negócios e Novas Tecnologias da Cadeia Produtiva do Café no estado do Rio, organizada pela Coopercanol- Cooperativa de Café do Norte Fluminense Ltda, que reuniu autoridades e palestrantes renomados do setor.

Os cafeicultores puderam trocar informações e conhecimentos sobre a produção de café e tiveram acesso ao que há de mais moderno em tecnologia nas palestras, exposição de máquinas, visitas guiadas, artesanato local, degustação dos melhores cafés especiais da região, lançamento de livro, campeonato de melhor café torrado. e cup tasters ( degustadores de café), além de shows do Café com Música. O público em geral lotou as dependências da feira nos três dias.

Para o sucesso da exposição as secretarias municipais de Turismo e de Agricultura de Varre-Sai, foram parceiras com o Sebrae, Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Emater, Sistema FAERJ/ SENAR-RJ, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ascarj-Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro, Cidennf-Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, e outros.