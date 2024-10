A moto recuperada - 29 BPM

Publicado 16/10/2024 07:39

Varre-Sai- Uma motocicleta Twister, da Honda, cor prata, placa MQR-3E62, foi recuperada na terça-feira (15) pelos agentes do 29º BPM, o furto foi na última quinta-feira (10).



O veículo estava estacionado na Estrada Arataca, Zona Rural do município, no sentido de Varre-Sai para Purilândia, e foi levada pelos policiais militares à 140ª Delegacia de Polícia, em Natividade, município vizinho, onde ficou registrada como recuperada a espera do verdadeiro proprietário.



NinoBellieny