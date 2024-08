PMs da ação do dia - 29

Varre-Sai/ Três policiais do 29º BPM foram avisados sobre um estoque de drogas dentro de uma vegetação no Morro da Caixa D'Água, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

O local tinha sido muito visitado durante a semana, o que despertou a atenção. Ao peneirarem a área, os policiais notaram a terra revolvida. Alguém tinha enterrado alguma coisa... exatamente dois sacolões e dois potes plásticos, com 139 pedricracks, 14 papelotes mais 345 pinos de cocaína, 114 buchas de maconha, 12 projéteis 32, e 1.400 reais em notas.



E como nestas horas não aparecem donos de material ilegal apreendido, nenhuma prisão foi efetuada até o momento, com registro final na 140ª Delegacia de Polícia/Natividade nesta quarta-feira (7).

