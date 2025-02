O prefeito de Varre-Sai, Lauro Fabri, e a secretária de Educação Gioconda Maria Pinto - RedeSocial

Publicado 18/02/2025 15:55 | Atualizado 18/02/2025 15:59

Varre-Sai- Depois de visitar a sede do MEC-Ministério da Educação, em Brasília, o prefeito Lauro Fabri trouxe encaminhamentos para enfrentar os desafios financeiros e estruturais da rede de ensino municipal.



Quando assumiu a administração, Fabri encontrou 48% do orçamento municipal já comprometido. Em dezembro, a convocação de 140 concursados aumentou a pressão sobre a folha de pagamento, fazendo com que novas contratações se tornassem temporariamente inviáveis, devido ao limite de 51,3% imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para se equilibrar, a prefeitura firmou um TAC-Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, priorizando a convocação de concursados dentro das normas legais. Além disso, a entrega antecipada dos kits escolares em dezembro, antes do recesso, deixou 80% dos alunos sem material no início das aulas, exigindo um novo investimento da prefeitura.



Outro desafio é o aumento da demanda pelo transporte escolar universitário, com 189 alunos de ensino superior e 28 de cursos técnicos. Para garantir o transporte adequado, a prefeitura busca ampliar a frota.



Apesar das adversidades, a Secretaria de Educação, liderada por Gioconda Maria Pinto, estuda novos métodos de ensino, incluindo a possível adoção do modelo de Sobral-CE, referência no IDEB-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A prefeitura também conseguiu apoio estadual para a recuperação das estradas vicinais, melhorando o acesso às escolas na zona rural.

Fabri pede paciência às famílias, garantindo que todas as medidas estão sendo tomadas para superar os desafios e oferecer um ensino melhor.

Mediação



As inscrições para o processo seletivo de mediadores educacionais estão abertas até segunda-feira e podem ser feitas diretamente na Secretaria de Educação.