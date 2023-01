Unidade reformada foi entregue nesta sexta (13) - Divulgação

Publicado 13/01/2023 18:17

Nesta sexta-feira (13), a prefeitura de Vassouras entregou a Unidade de Estratégia de Saúde da Família - Elói Pereira Serra, no bairro Residência. Com a reforma, a Unidade do Residência, passou a contar com um amplo espaço para diversos serviços como consulta médica, consulta de enfermagem, pré-natal, coleta de preventivo, puericultura, vacinas, curativos, eletrocardiograma, entre outros. Há, ainda, espaços para uma sala de acolhimento, consultório de enfermagem, sala de imunização, sala de curativo, sala de procedimentos, consultório odontológico.

A vice-prefeita Rosi Silva e a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira, participaram da entrega da unidade, junto com profissionais de Saúde. "É muito satisfatório poder entregar à população mais esse investimento na saúde. O prefeito Severino e eu, priorizamos sempre o que é melhor para a população. E assim, com união e trabalho seguimos avançando. Nos últimos dois anos, Vassouras recebeu muitos investimentos na saúde e na ampliação dos equipamentos de atendimento à população. O trabalho continua", disse Rosi, que aproveitou a cerimônia para anunciar que, nos próximos meses, os moradores do Mancusi passarão a contar com o funcionamento da subunidade do bairro, atendendo a um antigo pedido da população, e que foi promessa de campanha.



Responsável pelo atendimento de 3.767 usuários cadastrados, distribuídos em 1.100 famílias, a Unidade de Saúde do Residência conta com o trabalho de profissionais qualificados. No espaço há uma equipe de Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Dentista, Auxiliar de Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde, Fisioterapeuta, Agentes de Combate à Endemias, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo e Recepcionista. A unidade da ESF da Residência, que fica na Rua Pio XII, n°100, Residência, funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.