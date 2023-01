Exposição fica na área externa do Museu, ao lado da Igreja Matriz - Divulgação

Publicado 21/01/2023 12:02

Ontem (20), nos tapumes do Museu Vassouras, foi inaugurada a exposição Vozes do Vale, que homenageia moradores, artistas, artesãos e religiosos que participam da construção e manutenção da cultura regional. Conforme informou O DIA, o projeto artístico foi conduzido e desenvolvido pela artista plástica Catarina Duncan e pelo fotógrafo Lourenço Parente. “Este é o nosso primeiro diálogo com a comunidade. A cultura vem pro lado de fora com essa exposição pioneira no Brasil. Uma exposição que fala da nossa gente”, disse Ronaldo Cezar Coelho, idealizador do Museu.

Entre os homenageados que participaram da abertura, estava a Dona Helena da Silva, 72 anos, doceira e raizeira que utiliza o conhecimento sobre ervas para ajudar os moradores de sua comunidade, Andrade Costa. “Aprendi tudo que sei sobre ervas e doces com a minha mãe. Ela não tinha estudos, mas tinha muita sabedoria. E eu sou muito feliz por conseguir ajudar meus amigos e muitas famílias com as ervas que a natureza nos dá, e assim como minha mãe, não cobro nada, e tudo que eu sei eu passo para as pessoas que se interessam em aprender. Quero que esse conhecimento vá para muito longe”, disse Dona Helena. “Esta exposição é um grande reconhecimento e também uma grande oportunidade para dar visibilidade aos grupos de manifestações e às pessoas que mantêm as tradições culturais na nossa região”, disse Mestre Sombrão, homenageado por ensinar, divulgar e manter viva a tradição da capoeira há mais de 20 anos.

O prefeito Severino Dias, a vice-prefeita Rosi Silva e o empresário Ronaldo Cesar Coelho estiveram presentes na inauguração, além de autoridades políticas, servidores municipais, secretários e moradores. "É um período de renovação e valorização nunca antes visto nas últimas décadas. E entre as muitas ações em andamento no município, temos essa restauração do nosso centro histórico, com destaque para o Museu Vassouras, idealizado pelo querido Ronaldo Cezar Coelho”, comentou a vice-prefeita. “Foi a realização de um sonho adquirir o Casarão do antigo Asilo Barão do Amparo, e fizemos isso com apoio do Ministério Público e do Iphan e hoje estamos realizando nossa primeira exposição. Tenho orgulho de dizer que vamos construir história e deixar um legado com a construção do Museu Vassouras”, comentou Coelho.

A exposição Vozes do Vale segue aberta ao público, na área externa do Museu Vassouras, no Centro Histórico da cidade. A inauguração do Museu está prevista para este ano.