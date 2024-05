Bairro Santa Amália fica localizado próximo a uma das saídas da cidade - Reprodução/Google Earth

Bairro Santa Amália fica localizado próximo a uma das saídas da cidadeReprodução/Google Earth

Publicado 29/05/2024 15:34

Ontem (28), policiais civis da 95ª DP de Vassouras prenderam em flagrante um homem acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido. Na ação, realizada no bairro Santa Amália, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.

De acordo com a Pcerj, os agentes foram a um posto de combustível averiguar denúncia anônima sobre a suspeita de que um homem estaria negociando a venda da arma de fogo no local. As equipes monitoraram e abordaram o carro onde estavam o adulto e o adolescente. Durante buscas, os policiais encontraram uma espingarda sem numeração no porta-malas do automóvel.