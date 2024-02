"Não estou mais com a Rosi", disse o vereador sobre a atual vice, que é pré-candidata à Prefeitura - Divulgação/Felipe Fernandes

Publicado 26/02/2024 14:15

O vereador Sandro Delgado, que já foi presidente da Câmara Municial de Vassouras, deixou a base do governo municipal e ofereceu apoio à pré-candidatura de Zé Alencar, político com anos de carreira no município, com dois mandatos de vereador (1997-2005).

Aos 60 anos de idade, Alencar, que também já foi presidente da Câmara por duas vezes e secretário em algumas pastas, confirmou sua pré-candidatura em entrevista à revista Acontece Interior. "Estou com os apoios dos vereadores de mandato Sandrinho e do Matheus, um jovem talento da nossa cidade. Nosso grupo também está com o ex-vereador Geraldão, as ex-vereadoras Fabiola Assed e Graice Medeiros, Jorge Barreto e outras lideranças que estão chegando para unir nossas forças e, juntos, nos colocarmos à aprovação da população de Vassouras", disse Alencar.

Atualmente, Severino Dias (DEM) está em seu segundo mandato como prefeito de Vassouras. Sua atual vice, Rosi Farias, é pré-candidata. "Fui convidado para ser pré-candidato a vice dela. Não estou mais nesse projeto. Não estou mais com a Rosi", disse o vereador Sandro.