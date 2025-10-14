Nas imagens da câmera de monitoramento que circulam nas redes sociais, o rapaz surge saindo de casa por volta de 1h25 e subindo em uma moto. Assim que dá a partida, ele é atingido por disparos. Em seguida, dois homens aparecem do outro lado da rua. Um deles some e o outro efeutua vários disparos na vítima.
Homem é baleado em frente de casa em Vassouras
