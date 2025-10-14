Publicado 14/10/2025 16:58

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (14) mostra um homem sendo baleado em frente de casa no bairro Residência, em Vassouras, na madrugada de segunda (13).



Nas imagens da câmera de monitoramento que circulam nas redes sociais, o rapaz surge saindo de casa por volta de 1h25 e subindo em uma moto. Assim que dá a partida, ele é atingido por disparos. Em seguida, dois homens aparecem do outro lado da rua. Um deles some e o outro efeutua vários disparos na vítima.

Na sequência, enquanto um homem efetua mais disparos, o outro se aproxima do rapaz caído no chão e dispara mais tiros.



Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido por dois tiros de raspão na cabeça, um no joelho, um na coxa e quatro nas costas. A vítima foi socorrida e encaminhado para o Hospital Universitário de Vassouras.

O caso foi registrado na Delegacia de Vassouras como tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga as imagens para identificar os envolvidos