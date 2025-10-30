Suspeita de traficar drogas em casa é presa em Vassouras
Segundo a Polícia Civil, mulher armazenava e vendia entorpecentes em sua resiência
Homem é achado morto embaixo de ponte em Vassouras
Companheira da vítima disse desconhecer uma possível motivação para o crime
Vídeo: Homem é baleado em frente de casa em Vassouras
Polícia Civil investiga imagens para identificar os envolvidos
Colisão entre trem e caminhão deixa feridos em Vassouras
Ninguém ficou gravemente ferido no acidente
Homem é preso por descumprir medida protetiva de urgência por ameaça em Vassouras
Polícia Civil prendeu o suspeito após ele brigar com a ex-companheira no meio da rua
Casal é preso com drogas dentro de casa em Vassouras
Homem e mulher vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas
