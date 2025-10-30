Publicado 30/10/2025 13:44

Ontem (30), policiais civis da 95ª DP de Vassouras prenderam uma mulher suspeita de armazenar e vender entorpecentes em sua residência. Ela foi presa em flagrante no local, no bairro Residência, em Vassouras.

A ação ocorreu durante diligências para apurar uma informação de inteligência sobre um ponto de venda de drogas na Rua Deputado Manoel Bernardo. Segundo os policiais, a residência era utilizada para a comercialização de entorpecentes e a dona do local é traficante de uma facção criminosa.

No imóvel apontado, os agentes encontraram sacolés de maconha, dinheiro em espécie e um celular. Diante dos fatos, a responsável pelo local foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.