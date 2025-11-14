Colisão interditou totalmente o km 225 da BR-393, na altura de Vassouras. - Divulgação/PRF

Colisão interditou totalmente o km 225 da BR-393, na altura de Vassouras.Divulgação/PRF

Publicado 14/11/2025 12:41 | Atualizado 14/11/2025 12:43

Um acidente entre duas carretas, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), interditou totalmente o km 225 da BR-393 na altura de Vassouras.

Os dois motoristas, de 43 e 65 anos, tiveram ferimentos leves, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Universitário de Vassouras.

Confira, abaixo, as rotas alternativas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal:

- Carros e ônibus que estiveram na altura de Vassouras, antes do acidente, podem utilizar as rodovias estaduais, combinando a RJ-121/125 e RJ-115/135. A PRF alerta que o congestionamento está longo, então a orientação é evitar a BR-393, em Vassouras



- Para quem vai seguir para o norte, viagens para Minas Gerais em diante, podem passar pela Via Dutra, pegar a BR-040 (Serra de Petrópolis) e sair em Três Rios. A PRF ressalta que esta opção é longa