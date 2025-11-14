Colisão interditou totalmente o km 225 da BR-393, na altura de Vassouras.Divulgação/PRF
Acidente entre duas carretas interdita BR-393 em Vassouras
Confira as rotas alternativas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal
Jovens são presos com cerca de R$ 35 mil em drogas em Vassouras
Foram apreendidas 958 cápsulas de cocaína e 122 trouxinhas de maconha
Suspeita de traficar drogas em casa é presa em Vassouras
Segundo a Polícia Civil, mulher armazenava e vendia entorpecentes em sua resiência
Homem é achado morto embaixo de ponte em Vassouras
Companheira da vítima disse desconhecer uma possível motivação para o crime
Vídeo: Homem é baleado em frente de casa em Vassouras
Polícia Civil investiga imagens para identificar os envolvidos
Colisão entre trem e caminhão deixa feridos em Vassouras
Ninguém ficou gravemente ferido no acidente
