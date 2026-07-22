A competição será realizada na UnivassourasFoto: Divulgação
Vassouras recebe etapa regional de futsal dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro neste fim de semana
Competições do JERJ reúnem estudantes-atletas na Univassouras e reforçam o esporte escolar como ferramenta de formação e integração
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Casa do Barão de Vassouras é devolvida à cidade e marca novo capítulo da memória, da cultura e da identidade de Vassouras
Entrega do casarão histórico emociona população, une patrimônio material e imaterial e simboliza um reencontro da cidade com sua própria história
Replanta Vale 2025 reforça integração entre cafés especiais, sustentabilidade e cultura em Vassouras
Evento acontece de 11 a 14 de dezembro e leva, pela primeira vez, parte da programação ao Centro Histórico, unindo debate técnico, festival de cafés e feira da cachaça
Acidente entre duas carretas interdita BR-393 em Vassouras
Confira as rotas alternativas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal
Jovens são presos com cerca de R$ 35 mil em drogas em Vassouras
Foram apreendidas 958 cápsulas de cocaína e 122 trouxinhas de maconha
Suspeita de traficar drogas em casa é presa em Vassouras
Segundo a Polícia Civil, mulher armazenava e vendia entorpecentes em sua resiência
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