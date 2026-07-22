A competição será realizada na Univassouras - Foto: Divulgação

A competição será realizada na UnivassourasFoto: Divulgação

Publicado 22/07/2026 11:34

Vassouras - Vassouras será sede de mais uma etapa dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de julho. A partir das 8h, a Univassouras recebe as disputas do futsal masculino, reunindo estudantes-atletas de diferentes municípios do Sul Fluminense na busca por uma vaga nas próximas fases da principal competição escolar do estado.

A etapa regional promete movimentar a cidade com partidas marcadas pela competitividade, integração e espírito esportivo, reunindo equipes de escolas públicas e privadas em confrontos decisivos pela classificação.

Além da disputa em quadra, o JERJ tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre os jovens, promovendo valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe, inclusão e superação. A competição também desempenha um importante papel na formação cidadã dos estudantes e na descoberta de novos talentos para o esporte.

Os campeões estaduais terão a oportunidade de representar o Time RJ nos Jogos da Juventude, principal competição escolar do país, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). A classificação garante às equipes a chance de enfrentar os melhores atletas escolares do Brasil em nível nacional.

Organizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, o JERJ reúne milhares de estudantes de todas as regiões fluminenses, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de incentivo ao esporte educacional. Ao sediar mais uma etapa da competição, Vassouras reafirma sua importância no calendário esportivo estadual e fortalece o papel do esporte como instrumento de desenvolvimento para crianças e adolescentes.