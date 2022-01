Voltaço estreia com derrota no Campeonato Carioca - Divulgação

Publicado 26/01/2022 21:53 | Atualizado 26/01/2022 21:57

Volta Redonda - O Voltaço perdeu por 4 a 2 para o Vasco da Gama, na estreia do Campeonato Carioca, na noite desta quarta-feira, dia 26, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Pedrinho e Dilsinho marcaram os gols do Volta Redonda FC. Na próxima rodada da competição, o Voltaço enfrenta o Flamengo. A partida será no sábado, dia 29, às 18h, também no estádio Raulino de Oliveira.

Confira como foi o jogo:

O Voltaço começou pressionando e aos três minutos, MV aproveitou uma rebatida da defesa do Vasco e bateu com muito perigo. Mas o time do Vasco que aproveitou as oportunidades criadas no primeiro tempo e marcou por 3 vezes. Gabriel Pec, aos nove minutos, Raniel, aos 28 minutos, e Nenê, aos 38 minutos.

Aos 43 minutos, da primeira etapa, o Voltaço diminuiu com Pedrinho, de pênalti.

Após o intervalo, aos dois minutos, os visitantes voltaram a marcar, com Juninho. O Volta Redonda conseguiu marcar o segundo gol, aos 17 minutos, com Dilsinho.