Dose de reforço voltará a ser aplicada em dois shoppings de Volta RedondaDivulgação

Publicado 27/01/2022 16:47

Volta Redonda - A aplicação da terceira dose contra a covid-19 será intensificada neste fim de semana em Volta Redonda. A aplicação estará disponível para todos com mais de 18 anos que receberam a 2ª dose até 06/11/2021.

A terceira dose voltará a ser aplicada nos shoppings Sider e Park Sul nesta sexta-feira, dia 28, das 14h às 21h, e no sábado, dia 29, das 10h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que está aplicando a vacina Pfizer em todas as doses de reforço, ou seja, independente da dose anterior, toda aplicação de reforço é feita com o imunizante da Pfizer. A medida acontece de acordo com a orientação do Ministério da Saúde e também conforme estoque disponível.

Nesta sexta-feira, dia 28, todas as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) seguirão com o cronograma de vacinação contra a covid-19. Além da terceira dose, também serão ofertadas 1ª e 2ª doses para quem está em atraso.

No sábado, dia 29, e no domingo, dia 30, apenas quatro postos de saúde irão funcionar em esquema de plantão para aplicação das doses, das 08h às 16h. As unidades são as seguintes: Conforto, Jardim Paraíba, Retiro 2 e Santo Agostinho.