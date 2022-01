Técnico do VRFC, Neto Colucci - Divulgação/ VRFC

Publicado 28/01/2022 11:05

Volta Redonda - O Voltaço estreiou no Campeonato Carioca com uma derrota por 4 a 2 para o Vasco da Gama. O técnico do Volta Redonda, Neto Colucci, fez uma análise do jogo e lamentou os erros que a equipe teve durante a partida.

“Estreia muito abaixo do que o Volta Redonda tem que fazer. Tomamos quatro gols inadmissíveis. Gols de erros que cometemos em escolinhas de futebol, quando estamos iniciando. Faltou competitividade, que é uma das coisas que mais cobramos. Você sair atrás no placar, tomar um, dois gols contra um time grande e qualificado como o Vasco, fica difícil. E aí toma o terceiro, consegue diminuir, cria e perde as oportunidades, depois fica complicado. Então o Volta Redonda precisa mudar a atitude, porque hoje foi totalmente diferente do que planejamos para a competição”, disse.

Neto Colucci também falou sobre o jogo da próxima rodada, quando o Voltaço irá enfrentar o Flamengo, no sábado, dia 29, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

“Como falei, a mudança de atitude já melhora 70%. No segundo tempo mudamos a atitude e, apesar do quarto gol que foi, para mim, um erro muito gritante, mas nossa atitude foi melhor, finalizamos mais, foram o gol e mais seis bolas que passaram com muito perigo ou o goleiro deles fez boa defesa. O Volta Redonda mudou a atitude no segundo tempo e conseguiu fazer um jogo um pouco melhor. Então, para a partida contra o Flamengo, precisamos mudar a nossa atitude, se não, não tem jeito”, comentou o técnico.

Contratação

A diretoria do VRFC anunciou a contratação do meio-campo Marcos Júnior, de 26 anos. O contrato do meio-campo irá até o final de 2022. O jogador já realizou os exames médicos e foi integrado ao elenco do Voltaço. A expectativa é que ele seja regularizado para a partida contra o Flamengo.