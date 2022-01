Volta Redonda recebeu nesta quinta-feira, dia 27, 1.200 doses pediátricas da Pfizer - Cris Oliveira- Secom/PMVR

Publicado 27/01/2022 17:04

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 28, Volta Redonda inicia a vacinação contra a covid-19 em crianças de 8 anos. A ampliação da faixa etária ocorre por conta da chegada nesta quinta-feira, dia 27, de 1.200 doses pediátricas da Pfizer.

A aplicação da primeira dose acontece na UBS (Unidade Básica de Saúde) Rústico e em cinco unidades escolares da cidade, das 09h às 16h: Colégio João XXIII, bairro Retiro; CIEP Wandir de Carvalho, bairro Siderlândia; Colégio Professora Delce Horta Delgado, bairro Aterrado; Escola Municipal Professor Jaime de Souza Martins, bairro Santo Agostinho e C.M.E.I. Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan, no Santa Cruz.

No ato da vacinação, as crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É preciso apresentar: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.

Crianças com comorbidades ou deficiência permanente, de 5 a 11 anos continuam com prioridade no atendimento. Os pais devem incluir na documentação o laudo ou a receita médica que comprove a condição clínica.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a aplicação da segunda dose da Pfizer é feita em até oito semanas. A vacina CoronaVac também é utilizada na campanha de vacinação infantil contra a covid-19. Para este imunizante, a segunda dose é aplicada no intervalo de até 28 dias.