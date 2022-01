Volta Redonda reabriu 10 leitos covid no Hospital Dr. Munir Rafful - Geraldo Gonçalves

Volta Redonda reabriu 10 leitos covid no Hospital Dr. Munir RaffulGeraldo Gonçalves

Publicado 27/01/2022 20:54 | Atualizado 27/01/2022 20:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS) anunciou nesta quinta-feira, dia 27, que 10 leitos serão reabertos no Hospital Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, para atender pacientes com covid-19.

Esses leitos haviam sido redirecionados para o tratamento de outras doenças quando houve uma baixa no atendimento por covid. Mas diante do aumento de infectados pela variante ômicron, a medida para reabertura desses leitos foi adotada.

Ainda segundo o governo municipal, o Hospital do Retiro conta com mais 10 leitos de “reserva” e também um contato com o Estado foi feito para que o Hospital Regional Drª Zilda Arns possa abrir mais vagas para pacientes com covid.

A prefeitura também solicitou através de uma parceria com o governo do estado, a reativação de contrato com a rede privada local, para que leitos sejam cedidos à pessoas assistidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo o coordenador municipal de Vigilância em Saúde, Carlos Vasconcellos, Volta Redonda tem capacidade da abertura de mais leitos.

“Temos feito gestão junto ao Hospital Regional Drª Zilda Arns, que atende pacientes não só de Volta Redonda como de todo o Médio Paraíba, para ampliação contínua de leitos, o que tem sido feito, e também em contato com a rede privada de hospitais. Mantemos o nosso cuidado, o acompanhamento para que todos possam ser atendidos. Mas é fundamental que pessoas que não tenham tomado reforço, o façam; teremos vacinas disponíveis nas unidades de saúde, inclusive aos finais de semana”, disse.