Projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, em parceria com o 22° GBMCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/12/2022 14:49

Volta Redonda - Cem alunos do projeto Bombeiro Mirim de Volta Redonda receberam seus certificados na manhã desta quarta-feira (14), durante a formatura da 4ª turma, realizada no 22° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), no bairro Aterrado. Participaram da cerimônia crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, e familiares atendidos pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Açude e Jardim Ponte Alta.

“Gostei muito, principalmente dos passeios. Tive a oportunidade de conhecer a Prefeitura de Volta Redonda, o prefeito Neto e ainda o Aldeia das Águas, num passeio bem divertido. Do projeto, gostei muito de fazer escaladas e também de aprender sobre os comandos: sentido, descansar, e outros”, contou Théo Duarte, de 8 anos, jovem atendido pelo Cras Jardim Ponte Alta.

Do bairro Açude, Ludimilla Nunes incentivou a mãe a matricular a irmã Jamile Nunes, de 11 anos, no projeto: “Minha irmã não gostava de fazer nenhuma atividade e adorou o projeto. Ela se apaixonou e agora quer ser bombeira. Foi o primeiro curso que ela fez e nós da família ficamos muito felizes com essa iniciativa da prefeitura”.

O Projeto Bombeiro Mirim é realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), em parceria com o 22° GBM. O objetivo é formar líderes, capacitando os jovens para o enfrentamento de emergência.

“Agradeço aos funcionários da Smac pela parceria e ao prefeito Neto pelo apoio incansável. A cada formatura é uma emoção diferente, quero muito parabenizar os formandos da quarta turma deste ano”, disse a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

O comandante do 22º GBM, o tenente-coronel Gilberto Santos, elogiou o projeto e agradeceu a parceria. “Quero agradecer pelo momento. Estou no segundo mês de comando e sou agraciado por fazer a formatura. Muito emocionado com as crianças, com o envolvimento deles, da prefeitura e da sociedade em geral”, disse Gilberto Santos.

Também presente à cerimônia de formatura, o deputado estadual eleito Munir Francisco parabenizou a turma e falou sobre o histórico do projeto em Volta Redonda.

“É uma honra estar na formatura do Bombeiro Mirim. Começamos em 2005, quando eu era secretário de Ação Comunitária, e o projeto prosseguiu até hoje, com a continuidade da secretária Carla Duarte. Parabéns pela parceria entre prefeitura, Smac e Corpo de Bombeiros”, ressaltou o deputado estadual eleito, Munir Francisco.

O projeto

O Bombeiro Mirim serve para ampliar as atividades oferecidas às crianças e aos adolescentes que se encontram em risco de vulnerabilidade social, estimulando a iniciativa, independência e busca de identidade.

Entre as atividades realizadas durante o projeto estão a percepção de risco, prevenção de incêndio, primeiros socorros e de vários tipos de acidentes. Também tem o objetivo de despertar, nas crianças e nos adolescentes, a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, noções de saúde e higiene, educação no trânsito e cidadania.