No evento, que marcou encerramento das atividades de 2022, todas as bailarinas receberam medalhas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/12/2022 14:44

Volta Redonda - Cerca de 30 alunas do projeto FBG na Comunidade, da Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda, participaram da Mostra de Dança da FBG na noite desta terça-feira (20), na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. No evento, que marcou o encerramento das atividades de 2022, todas as bailarinas receberam medalhas de participação. As aulas do polo Roma I do projeto acontecem na quadra da Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros.

“O evento deu oportunidade para as alunas mostrarem todo o trabalho desenvolvido durante o ano e também promoveu integração com os familiares e a comunidade”, disse o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, reforçando a importância do projeto que oferece atividades gratuitas para crianças e adolescentes no contraturno escolar.

A professora Thalia Gonçalves Nascimento afirmou que a dança é definida como uma manifestação instintiva do ser humano. “Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que dispensa materiais e ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas do homem”, apontou. Ela reforçou ainda que há uma enorme variedade de ritmos que mexem com os sentimentos das pessoas. “A dança envolve e traz prazer, alegria, além de trabalhar a coordenação motora e o equilíbrio, por exemplo”, completou.

O projeto FBG na Comunidade oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes. As inscrições para participar da escolinha em 2023 serão abertas em fevereiro e podem ser feitas no local das aulas, na quadra da Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros, diretamente com a professora responsável. Mais informações pelos telefones: (24) 3341-4920 ou (24) 3341-4940, ramal do Setor Educacional da FBG – 219.