Publicado 13/01/2023 12:43

Volta Redonda - Com o objetivo de incentivar a ciência no público infantil e juvenil, a prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai promover um evento de robótica no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Dom Bosco. A ação será realizada através de uma parceria entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Volta Redonda.

Durante o evento, que vai acontecer na próxima segunda-feira (16), às 14hs, um Robô Nao aliará tecnologia com relação humana. No decorrer da apresentação do robô humanóide, ele cantará e responderá vários comandos, como pegar e entregar objetos para os participantes.

De acordo com a coordenadora administrativa do Cras Dom Bosco, Inês Verônica Carneiro, quando a equipe da unidade estava fazendo o planejamento do trimestre das atividades para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a entrevistadora social Anna Júlia, que é engenheira, teve a ideia de entrar em contato com a equipe do IFRJ para articular essa apresentação.

“O intuito é trazer para nossa população esse evento, que nos deu uma enorme satisfação. É um diferencial para eles, no sentido de vislumbrar um ambiente futurista que está cada vez mais perto de nós. Plantar sementes de que eles podem mudar o futuro do nosso país e, quem sabe, do mundo”, disse a coordenadora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que é importante que a evolução das tecnologias seja conhecida por todos. “Através de eventos como esse, é possível mostrar para essas crianças e adolescentes o conhecimento de robótica e programação. Assim podemos despertar neles, interesses por esse campo, uma vez que eles nasceram na era tecnológica e poderão aprender mais sobre como realmente funcionam esses processos”, destacou a secretária.