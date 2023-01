Motocicleta tinha registro de furto, feito na delegacia de Barra Mansa (90ª DP) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/01/2023 14:17

Volta Redonda - Uma motocicleta furtada foi encontrada pela equipe de operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na manhã de quinta-feira (12), em Volta Redonda. O veículo estava estacionado na Avenida dos Ex-Combatentes, próximo a um supermercado, no bairro Santa Cruz. O fato de estar sem placa chamou a atenção da equipe que passava pelo local.

Ao checar o número do chassi, uma Honda CG 150 Fan cinza, constatou-se que a motocicleta tinha registro de furto, feito na delegacia de Barra Mansa (90ª DP).

Um homem se apresentou aos agentes da Semop como proprietário da moto, informando que havia adquirido o veículo através de uma rede social. Ele relatou que trocou a antiga motocicleta dele com o vendedor, sem saber que o veículo era furtado. Os sargentos Pires e Renato encaminharam a motocicleta furtada e o condutor para a delegacia de Volta Redonda (93ª DP), para o registro de ocorrência.

“Entendemos que uma moto sem placa, no mínimo, o condutor quer burlar a legislação de trânsito. Por isso, toda moto sem placa é nosso alvo para podermos resgatar a sensação de segurança da cidade, já que muitos crimes ocorrem com a utilização desses veículos, por causa de sua agilidade de fuga, principalmente. Os agentes da Semop estão de parabéns pelo serviço prestado e por estarem sempre atentos aos detalhes. Cada motocicleta furtada/roubada que recuperamos é resultado de um trabalho bem feito e com objetivo de manter a cidade em ordem”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.