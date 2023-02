Publicado 02/02/2023 12:45

Volta Redonda - Com o objetivo de complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento, e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está ampliando a oferta de vagas dos Grupos de Convivência voltado para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A iniciativa faz parte das ações da administração municipal de avançar no âmbito social da cidade.

Para participar de um grupo, basta procurar uma das 31 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) os Centros de Convivência distribuídos pela cidade.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo os vínculos e a convivência. Estão disponíveis as oficinas de Violão, Teatro, Futsal, Karatê, Capoeira, Percussão, entre outras.

De acordo com a coordenadora da Divisão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Patrícia Pereira, a iniciativa visa estimular a participação das atividades desenvolvidas nos bairros da cidade.

“Queremos contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem e dos idosos da nossa cidade. Para isso, estamos juntos com as unidades dos Cras, divulgando o nosso trabalho e trazendo mais pessoas para participar. Esse trabalho de busca ativa também tem o objetivo de divulgar as diversas ações que são realizadas dentro dos Cras e Centros de Convivência”, disse Patrícia.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve contribuir com várias questões.

“Promover a ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, e a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias, faz parte das ações para avançar no âmbito social da nossa cidade. Por isso, estamos convidando as pessoas para participar das nossas ações, fortalecendo, assim, a comunidade”, disse a secretária.