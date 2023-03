Imagens de até 100 câmeras da prefeitura estarão disponíveis todos os dias, das 6h às 20h - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 01/03/2023 11:44

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da EPD (Empresa de Processamento de Dados), passa a disponibilizar imagens do trânsito para a população. Os moradores poderão acessar as imagenes obtidas por meio das câmeras de monitoramento da prefeitura através de celulares e computadores. A ação faz parte do projeto “Cidade Monitorada”.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que imagens de até 100 câmeras estarão disponíveis e que o serviço funcionará todos os dias, das 6h às 20h. O acesso e cadastro (login) devem ser feitos pelo link: http://appordempublica.voltaredonda.rj.gov.br/tixxi/freeview/.

“A população terá acesso às câmeras dome, que possuem zoom óptico, se movimentam por 360 graus e são controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento; principalmente as instaladas nos grandes centros. O objetivo é facilitar a mobilidade urbana e ajudar a população a se programar na hora de sair de casa”, detalhou Luiz Henrique, ressaltando que o projeto está em construção.

“Disponibilizamos este serviço, mas ainda está em processo de construção. Esperamos o apoio da população que, através do 156 (CAU – Central de Atendimento Único), possa nos dar sugestões de como melhorá-lo”, enfatizou Luiz Henrique.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou que o serviço prioriza a qualidade de vida da população. “Volta Redonda está recebendo uma série de obras que vão mudar completamente o trânsito na cidade. O acesso às câmeras é com intuito de oferecer maior qualidade de vida às pessoas. Os moradores poderão se programar para poder ganhar mais tempo ao se deslocar para o trabalho, para os estudos ou até mesmo para o lazer. Queremos tornar Volta Redonda uma cidade referência, e a tecnologia é mais uma ferramenta para garantir este avanço”, apontou Neto.

Projeto Cidade Monitorada

O projeto “Cidade Monitorada” conta também com câmeras fixas e OCR (que faz leitura de placas), registrando o cotidiano das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro, Aterrado, além das novas que serão inauguradas nos bairros: Jardim Belvedere, Sessenta, Vila Rica, Rio das Flores e Roma.

Atualmente, são cerca de 700 câmeras de monitoramento. Além da Semop e Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), tem acesso às imagens o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as polícias Civil, Militar e Federal, além da Operação 'Segurança Presente' e a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).