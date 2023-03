Fogo causou um a coluna enorme de fumaça negra, que pode ser vista em vários bairro de Volta Redonda - Reprodução internet

Publicado 28/02/2023 12:01 | Atualizado 28/02/2023 16:29

Volta Redonda - Um incêndio atingiu na manhã desta terça-feira (28) um setor da Fábrica de Aços Longos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. De acordo com as informações da assessoria da CSN, não houve vítimas e não havia ninguém no setor atingido na hora do incidente. A produção da fábrica também não foi afetada pelo incêndio, de acordo com as informações oficiais.

A empresa informou ainda que o fogo começou por volta de 10h20, e foi controlado por volta de 10h40. A assessoria salientou também que o fogo atingiu o teto do galpão da fábrica, que é de material plástico, e isso gerou uma intensa coluna de fumaça negra, além de chamas muito altas.

O incêndio e a coluna de fumaça puderam ser vistos de vários bairros da cidade, o que assustou muita gente. As redes sociais foram inundadas com imagens do incêndio e relatos de pessoas preocupadas com o acidente.

CSN emite nota

No início da tarde, a CSN divulgou uma nota à imprensa. Confira a íntegra do comunicado:

"Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira, dia 28, parte do sistema da torre de refrigeração da fábrica de aços longos, na Usina Presidente Vargas. Embora o incêndio tendo sido de pequeno porte, o produto atingido pelo fogo (sendo parte material de plástico) chegou a gerar uma coluna de fumaça. A fumaça foi identificada às 10h20 e o fogo foi controlado às 10h40. Não houve qualquer pessoa ferida no episódio. As causas do incêndio estão sendo investigadas."

Notícia atualizada às 16h28, com a inclusão da nota da CSN