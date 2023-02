Publicado 27/02/2023 16:53

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), da prefeitura de Volta Redonda, prepara diversas atividades entre serviços de cultura e lazer para as mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A programação já está definida até o dia 15 de março com diversas atrações nesta primeira fase das celebrações.

A SMDH vai promover conjuntamente com as secretarias municipais do governo e parceiros não governamentais diversas atividades no dia 11 de março, das 9h às 16h, na Vila Santa Cecília. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher, o local será na Praça Lions Clube, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Vila Santa Cecília. Várias secretarias municipais e entidades diversas estão convidadas para esse evento.

“Março é o mês para celebrar, refletir as conquistas e desafios nas políticas para as mulheres”, afirma a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim.

Durante todo o mês de março, uma ampla programação será desenvolvida pela secretaria. A diretora de Políticas para Mulheres da SMDH, Ludmila Aguiar, informou que nesta celebração pelo Dia Internacional da Mulher terá o oferecimento de serviços diversos, cultura e lazer para comemorar a data. Ela convida a sociedade, as famílias, o público em geral para participar e festejar a data. O evento é gratuito e com muitas atrações.

“Nós convidamos os membros da sociedade civil e do governo para dialogar sobre as realizações no dia 8 de Março quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Na data é celebrada as diversas conquistas e motivo de reflexão ao longo dos últimos séculos, e também serve como alerta à respeito dos graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo. Nesse contexto, a SMDH vai realizar no mês de março diversas atividades. Estamos solicitando a colaboração de todos os nossos parceiros para disponibilizar as ofertas de serviços, lazer e cultura para as nossas mulheres do município”, enfatizou a diretora.

Programação

Nos primeiros 15 dias do mês de março, várias atividades já estão programadas pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), como Rodas de Conversa, Projeto Direitos Humanos Escuta e Apoio às Mulheres com Familiares no Sistema Prisional.

01/03/2023 (quarta-feira) – CRAS São Sebastião, às 14h, Roda de Conversa com as mulheres da comunidade;

06/03/2023 (segunda-feira) – Café com as Catadoras das Cooperativas de Coleta Seletiva de Volta Redonda às 9h. Local: Auditório da SMDH, Rua Antônio Barreiros, 232, bairro Nossa Senhora das Graças

06/03/2023 (segunda-feira) – CRAS Roma, Roda de Conversa às 14h, com as mulheres da comunidade;

06/03/2023 (segunda-feira) – CRAS São Carlos, Roda de Conversa às 14h com as mulheres da comunidade;

08/03/2023 (quarta-feira) – Projeto: Direitos Humanos. ‘Escuta ativa às mulheres com familiares no sistema prisional’. Lançamento da cartilha. Local; auditório 1 da UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, das 9h30 às 11h.

Participação: Prefeitura de Volta Redonda, SMDH, SMAC, Fórum Justiça, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Pastoral Carcerária da Diocese de Barra do Pirai –Volta Redonda, Ong Criola;

11/03/2023– Projeto ‘Mulheres em Ação’ com diversas atividades para as mulheres do município, na Vila Santa Cecília, embaixo da Biblioteca Municipal, das 9h às 16h. Participação franca ao público feminino;

14/03/2023 – CRAS Siderlândia, 14h, Roda de Conversa com as mulheres da comunidade;

15/03/2023 – Roda de Conversa com mulheres do bairro Santa Cruz atendidas pelo CRAS. Local: Sede da Associação de Moradores do bairro, às 9h.