Unidade recebeu nova pintura e piso com revestimento em epóxi, drenagem na área externa, trocas de vidros e reparos no telhado - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/02/2023 11:18

Volta Redonda - A Clínica Odontológica Concentrada (COC) do bairro Aterrado, em Volta Redonda, passou por uma revitalização. A unidade, que conta com atendimentos com cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, recebeu uma pintura total e o piso foi revitalizado com revestimento em epóxi. O trabalho foi realizado durante o feriado de Carnaval.

Além desses serviços, houve também a drenagem na área externa do imóvel, trocas de vidros e reparos no telhado da unidade, com substituição de telhas e melhoria nas calhas. Os atendimentos voltam a ser feitos normalmente nesta segunda-feira (27).

"A unidade estava há muito tempo sem nenhum tipo de reforma, ficando abandonada por pelo menos quatro anos. Depois que o prefeito Neto reassumiu, o Vitor Hugo (coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde/SMS) está investindo novamente e recuperando toda a rede. Já foi feita a revitalização da COC do Jardim Tiradentes e agora do Aterrado", comentou o cirurgião dentista Lelio Maciel Júnior, da Assessoria Técnica da Divisão de Saúde Bucal.

Rede pública de atendimento

Volta Redonda conta com seis COCs e três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). O serviço passou por reestruturação em 2021, ano em que o número ficou próximo dos 30 mil procedimentos realizados entre os meses de janeiro e novembro.

As unidades ficam nos bairros Aterrado, Santo Agostinho, Siderlândia, Jardim Tiradentes, Conforto, Eucaliptal, Vila Brasília, Retiro e Santa Cruz, e contam com cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais.

Entre os procedimentos realizados, estão exames clínicos; restaurações de resina, ionômeros e amálgamas; extrações; cirurgias de terceiros molares; aplicação de flúor e selantes; profilaxia, ação preventiva da saúde bucal; tratamento de canal; cirurgias periodontais, de gengiva; e próteses.