Apreensão ocorreu após denúncia de populares de que havia elementos armados traficando drogas na Rua das Palmeiras - Divulgação/PMERJ

Apreensão ocorreu após denúncia de populares de que havia elementos armados traficando drogas na Rua das PalmeirasDivulgação/PMERJ

Publicado 24/02/2023 23:27

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam drogas na Rua das Palmeiras, no bairro Belmonte, no final da tarde desta sexta-feira (24), após uma denúncia de populares de que havia elementos armados traficando entorpecentes no local.

Segundo as informações da Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado (P2) se dirigiram ao endereço indicado para verificar a informação. Chegando próximo ao local, os policiais viram os suspeitos fugindo para uma área de mata.

As equipes não conseguiram alcançar os suspeitos, mas após buscas nos arredores encontraram 55 pinos de cocaína, com etiquetas de R$25; 26 pinos de cocaína de R$ 30; 41 pinos de cocaína de R$ 10; 216 pinos de cocaína de R$ 5; 12 pedaços de maconha de R$ 30; oito pedaços de maconha de R$ 20; 41 pedaços de maconha de R$ 3; 34 pedras de crack de R$ 25; seis pedras de crack de R$ 20; 40 pedras de crack de R$ 10 - totalizando R$ 5.658 em drogas - além de duas bases carregadoras de rádio transmissores.

O material apreendido foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para registro de ocorrência.