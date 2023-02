Suspeitos - um deles menor de 17 anos - estavam com drogas e um revólver 38, com numeração raspada - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Policiais militares prenderam três pessoas por suspeita de tráfico de drogas no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Os detidos são dois homens de 24 anos e um menor de 17 anos.

De acordo com as informações da Polícia Militar, moradores informaram sobre uma movimentação de tráfico de drogas na Avenida Paulo Erlei Abrantes, em Três Poços. Chegando ao local indicado, os PMs avistaram vários elementos correndo, mas conseguiram alcançar três suspeitos. Com eles foram encontrados 21 pinos de cocaína (aproximadamente 11 gramas); 14 trouxinhas de maconha (cerca de 14 gramas); 31 pedras de crack (aproximadamente 3 gramas); além de um revólver calibre 38, com numeração raspada; cinco munições calibre 38; um rádio transmissor, além de R$ 37 em dinheiro.

O material apreendido e os três detidos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para registro da ocorrência. Os dois suspeitos de 24 anos autuados e presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, posse ilegal de armas, além de corrupçãp de menores. O menor foi autuado e apreendido pelo fato análogo aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.