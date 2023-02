Equipes estão trocando tubulação atual (3/4) por uma de diâmetro maior (2 polegadas), em um trecho entre a Voldac e Barreira Cravo - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) segue investindo em melhorias nas redes de abastecimento de água da cidade. Uma das obras que a autarquia está executando é a substituição da rede no final da Rua Cleópatra, no bairro Voldac, que vai garantir o abastecimento de todas as casas e prédios localizados na via.

As equipes estão trocando a tubulação atual (3/4 de medida) por uma de diâmetro maior (2 polegadas), em um trecho de 200 metros localizado entre as ruas Margarida, no bairro Barreira Cravo, e a Dr. Arnaldo, no bairro Voldac.

De acordo com o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza (PC), o abastecimento na localidade sofria com uma deficiência crônica, e a autarquia está substituindo a rede existente por uma de diâmetro maior, o que vai aumentar a oferta de água potável.

“A ideia é eliminar a falta d’água na rua, principalmente nos períodos de forte calor, quando o consumo aumenta. O Saae vem analisando locais de falta d'água pontual e feito pequenas obras deste porte, que não deixam de ser emergenciais”, explicou PC.