Trabalhos devem durar cerca de cinco meses e incluem toda a revitalização da unidade de saúde - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/02/2023 16:25

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou, neste mês de fevereiro, as obras de reforma, ampliação e modernização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h, no bairro Santo Agostinho. Com investimentos de R$ 2,750 milhões - com verbas do governo estadual - os trabalhos devem durar cerca de cinco meses e incluem toda a revitalização da unidade de saúde.

“Será uma nova UPA, totalmente modernizada, com uma infraestrutura de ótima qualidade. O objetivo é organizar os fluxos para melhorar o atendimento aos pacientes e seus familiares, e oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

De acordo com o coordenador administrativo da UPA, Alex Martins, neste primeiro momento do cronograma, está sendo feita movimentação de terra para preparar o solo que vai receber a concretagem, além de remoção de portas e outros serviços complementares desta etapa, que deve ser concluída no próximo mês. Em seguida, será iniciada a intervenção na parte estrutural, com ações em alvenaria e divisórias.

“Mesmo durante o Carnaval, o trabalho na reforma da UPA não parou. Estamos acompanhando o andamento dos trabalhos dia a dia no canteiro, justamente para entregarmos à população a nossa nova unidade dentro do prazo previsto”, frisou o coordenador.

Toda a série de melhorias na unidade envolve a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; nova climatização em todas as salas; modernização da sala de raio-x; a unidade contará com Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

“Agradeço ao Governo do Estado por mais esse grande investimento na saúde de Volta Redonda, que tanto vem sendo beneficiada. A população merece e tenho certeza que o atendimento em toda a cidade vai voltar a ser referência no país”, ressaltou o prefeito Antônio Francisco Neto. Com previsão de começar em setembro do ano passado, a obra foi iniciada neste mês, após novo processo licitatório, já que a empresa anterior não conseguiu cumprir o contrato.

Transferência dos atendimentos

Por conta das obras, os atendimentos estão sendo realizados em uma unidade provisória na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que fica na rua atrás da UPA. Em casos graves, é importante que a população procure as unidades de urgência: o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, e Hospital Dr. Munir Rafful, no Retiro.