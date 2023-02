Equipes realizaram roçada, recolhimento de entulho e resíduos, lavagem de espaços públicos, além de tapa-buraco - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 27/02/2023 16:32

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou a semana pós-Carnaval com serviços de limpeza e manutenção em mais de 30 bairros nesta segunda-feira (27). As equipes realizaram roçada, recolhimento de entulho e resíduos, e lavagem de vias e outros espaços públicos, além de tapa-buraco.

O serviço de roçada e recolhimento de resíduos desse trabalho aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, em trecho entre a Vila Santa Cecília e o Centro; na Via Sérgio Braga, no bairro Conforto; e na Rodovia dos Metalúrgicos, chegando aos bairros Casa de Pedra e Jardim Tiradentes; além do Cemitério Municipal, no bairro Retiro.

As equipes que realizam a remoção de entulho tiveram o apoio de três retroescavadeiras para atender as avenidas Brasília e Walmir Sobreira Pires, no bairro Vila Brasília; a Avenida Prof.ª Glória Roussim Guedes, a Rua 3 e a Estrada da Mantiqueira, todas no Açude; a Rua José Nicolau Sobrinho, no Açude II; além da Fazenda Santa Cecília do Ingá, no Santa Cruz, e o Zoológico Municipal (Zoo-VR).

A programação de lavagem com apoio de caminhões pipa contou com equipes em diversas ruas dos bairros São Sebastião, Dom Bosco e Barreira Cravo; na via onde acontece a feira livre do bairro Santa Cruz; além de dar apoio a serviços e intervenções nos bairros São Luiz, Jardim Paraíba, Morada da Colina e São Geraldo.

Tapa-buraco

Além da limpeza, a secretaria de Infraestrutura também promoveu a operação tapa-buraco, para minimizar os impactos que as chuvas provocam no asfalto. Os bairros atendidos nesta segunda-feira foram: Jardim Belvedere; Vila Rica/Tiradentes; Vivendas da Colina; Açude II; Vila Mury; Retiro; Conforto; Ilha Parque; Siderlândia; Três Poços; São João; Padre Josimo; Belo Horizonte; Mariana Torres; Coqueiros; a ligação Santa Rita de Cássia-Açude; Belmonte; Santo Agostinho; Vale Verde; São Luiz; Jardim Amália I; Santa Cruz; Mirante do Bosque; Vila Santa Cecília; São João Batista.