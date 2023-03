Espaço, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), fica na Rua Coroados, no bairro Aterrado - Arquivo/Secom PMVR

Espaço, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), fica na Rua Coroados, no bairro AterradoArquivo/Secom PMVR

Publicado 28/02/2023 16:48

Volta Redonda - A Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo, em Volta Redonda, oferece aulas de dança, vôlei, funcional kids e para adultos, ginástica para idosos, ginástica artística, ioga e Futebol Society. Ainda há vagas para todas as atividades e os horários são divididos por faixa etária. O espaço, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), fica na Rua Coroados, no bairro Aterrado.

Nas segundas e quartas-feiras, as opções são dança para adultos e idosos a partir das 8h30. O treino Funcional Kids atende crianças e jovens dos seis aos 17 anos em duas opções de horários: às 8h30 e às 15h30. Esta é uma modalidade lúdica e dinâmica, com objetivo de desenvolver as capacidades físicas das crianças, buscando fortalecer e aperfeiçoar movimentos naturais, prejudicados pelo sedentarismo e pelo avanço tecnológico. Ainda nas segundas e quartas, há aula de vôlei às 14h para alunos de 10 aos 17 anos.

Nas terças e quintas-feiras, o dia começa às 7h com ginástica para idosos do programa Viva Melhor Idade; às 8h e às 14h30 tem treino funcional para adultos até 59 anos, pelo programa Viva a Vida; a escolinha de Futebol Society é dividida por faixa etária: às 9h, para crianças de seis a 12 anos, e às 15h, para jovens dos 12 aos 17 anos; a escolinha de vôlei para crianças de seis a 12 anos é às 9h; e as aulas de ginástica artística para iniciantes, de oito a 17 anos, é às 14h, e para categoria Baby, que atende crianças de quatro a sete anos, é às 15h.

A Arena do Aterrado também oferece treino de ioga todas às quintas-feiras, das 8h às 11h. As inscrições para qualquer atividade são feitas no local, diretamente com o professor responsável. O cadastro dos menores de idade é feito pelos pais ou responsáveis, que devem apresentar os seguintes documentos: uma foto 3x4, cópia da Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade (RG), e cópia de comprovante de residência.

Os adultos e a Melhor Idade precisam apresentar uma foto 3x4, cópia do RG e do comprovante de residência, além de atestado de aptidão física assinado por um médico generalista ou cardiologista. Mais informações pelo telefone: (24) 3339-2287.