Com ajuda da tecnologia, PMs recuperaram veículo; equipamentos têm evitado e colaborado na elucidação de casos - Divulgação/Secom PMVR

Com ajuda da tecnologia, PMs recuperaram veículo; equipamentos têm evitado e colaborado na elucidação de casosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 07/08/2023 11:24

Volta Redonda - As câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) – ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) – auxiliaram mais uma vez na elucidação de um crime em Volta Redonda. Com ajuda da tecnologia da prefeitura, policiais militares recuperaram na tarde de sábado (5) um táxi roubado no bairro Roma, em Volta Redonda. O veículo foi encontrado no bairro Aero Clube 40 minutos após o crime e encaminhado à 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda). Ninguém foi preso.

“As câmeras têm atingido o seu objetivo: tanto de forma preventiva, evitando crimes, como também na elucidação de algumas práticas delituosas que ocorrem na região. Às vezes com uma solução imediata, como foi o caso, e às vezes ajudando os órgãos de investigação, como é o caso da Polícia Civil, a elucidar crimes. O trabalho integrado entre as forças de segurança e as câmeras têm colaborado muito para o sucesso da segurança pública de Volta Redonda e ainda vamos avançar mais”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Cidade monitorada

As câmeras fazem parte do projeto municipal de segurança “Cidade Monitorada”, que conta com equipamentos para a leitura de placas de veículos, fixas e dome - esses com zoom óptico e movimentação por 360 graus, e podem ser controlados de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento.

Através das lentes são registrados os cotidianos das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado. Há o planejamento para que, em breve, o número de câmeras cresça e chegue a mil equipamentos instalados.

“A solução para reduzir a violência e a criminalidade é agir de maneira integrada, com tecnologia e inteligência. Queremos fazer de Volta Redonda uma referência para outras cidades no país. Estamos trabalhando para fazer da nossa cidade um lugar que todos sonhamos viver um dia, com muita segurança e isso nós já estamos fazendo”, finalizou o prefeito Antonio Francisco Neto.