Local recebeu novos brinquedos no parque infantil, mesa e bancos restaurados e piso ganhou pintura artísticaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/09/2023 17:22

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) reinaugurou na noite dessa sexta-feira (22), a Praça Joaquim José da Silva, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Esta foi a sexta área de lazer entregue totalmente reformada, somente no mês de setembro, à população. O local recebeu novos brinquedos para o parque infantil, teve mesa e bancos restaurados e o piso ganhou pintura artística.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, ressaltou o empenho da equipe da SMI que tem trabalhado diariamente para garantir áreas de lazer, convivência e esporte totalmente revitalizadas para a população.

“Pela programação, vamos entregar mais duas praças ainda em setembro e outras 13 em outubro. E o trabalho é dividido com outros serviços também executados pela SMI como limpeza de bueiros, drenagem de ruas, contenção de encosta e dragagem de córregos, muito importantes para a prevenção de alagamentos e enchentes”, citou Poliana, lembrando que as próximas entregas devem ser no Barreira Cravo, Aterrado e Vila Mury.

Nesta semana, por exemplo, funcionários da secretaria se dividiram entre o trabalho de drenagem na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na Voldac, e em vias do Santa Rita do Zarur e do Siderlândia; construção de muro de contenção no acesso à Fazenda do Ingá; e colocação de meio-fio no trevo em frente ao 28º Batalhão de Polícia Militar. Além de atuarem nas obras de reforma da Praça Emílio Acciarito, no Barreira Cravo; na praça da Rua Gerson Batista, no Retiro; e Praça Nova Beira Rio, no Volta Grande III.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destacou o trabalho da equipe da Secretaria de Infraestrutura que atua na manutenção da cidade.

“De 2021 para cá, nossa cidade ganhou cara nova e a maior parte do serviço foi executado ou fiscalizado pela SMI. Em julho, mês de aniversário de Volta Redonda, mais de dez praças foram reinauguradas. E sei que a equipe da Poliana tem uma meta de revitalizar todas as 358 praças do município até dezembro de 2023. Com tanta dedicação, acho que conseguem. E quem ganha é a população que passa a contar com local para lazer, convivência e prática esportiva de graça e perto de casa”, afirmou o prefeito Neto.

Também prestigiaram a reinauguração da área de lazer o vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, que deu nome à Praça Joaquim José da Silva; a família do homenageado, os filhos Roseli Virginia da Silva Reis, Carlos Henrique, Maria Aparecida, Marisa Cristina e Rosangela Virginia, além da viúva Maria Virginia; e o presidente da Associação de Moradores do Eucaliptal, Leandro de Oliveira Alves.