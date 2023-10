Nesta quarta-feira (11), as máquinas estão concluindo a pavimentação na Rua Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/10/2023 11:22

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, avançou com os trabalhos de asfaltamento no bairro Santo Agostinho. Da mesma maneira, foi iniciada a fresagem da Avenida Nossa Senhora do Amparo, que começará a receber novo asfalto ainda este mês.

No bairro Santo Agostinho, o serviço foi feito nas ruas Belém, Curitiba e Macapá. Nesta quarta-feira (11), as máquinas estão concluindo a pavimentação na Rua Jaime Martins.

As próximas ruas a serem asfaltadas serão: Amador Bueno, Barão de Mauá, Bartolomeu Bueno da Silva, Boa Vista, Califórnia, Caviana, Fernando de Noronha, Sargento Jaime Pantaleão, Maceió, Manaus, Marajó, Natal, Porto Velho, Porto Alegre, Washington.

Além disso, a prefeitura afirmou que dez ruas foram asfaltadas no bairro Roma e outras sete aguardam pela chegada de massa asfáltica para serem concluídas.

“Vamos terminar o Santo Agostinho e o Roma. E já estamos preparando as novas frentes nos bairros. Estamos reconstruindo a cidade, reformando as praças, ginásios e agora temos estas novas frentes de asfalto”, disse Poliana Moreira, secretária municipal de Infraestrutura.

Mais asfalto

A prefeitura de Volta Redonda também iniciou nesta semana a fresagem da Avenida Nossa Senhora do Amparo, que terá a pavimentação totalmente refeita. Antes disso, a o governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), já concluiu a troca da antiga rede de drenagem, para evitar alagamentos na via e nos bairros que ela corta.

Em outro benefício, a Avenida Nossa Senhora do Amparo também recebeu iluminação por LED e calçada. Agora, ela terá asfaltamento nos seus 2.080 metros. A fresagem começou nesta semana e seguirá pelos próximos dias. A base do solo será refeita e em breve o asfalto será colocado.