Parte administrativa municipal terá emenda na sexta-feira (13), retomando atendimentos na segunda-feira (16)Arquivo

Publicado 11/10/2023 16:46

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda manterá os serviços essenciais no feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (12), como manutenção, coleta de lixo, unidades de emergência em saúde, entre outros. Entretanto, a parte administrativa municipal terá emenda na sexta-feira (13), retomando os atendimentos no Palácio 17 de Julho na segunda-feira (16).

Manutenção

Os serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que incluem varrição, capina, retirada de entulho, roçada, tapa-buraco, coleta de lixo, entre outros, continuarão sendo realizados nos bairros do município normalmente no período.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá em funcionamento as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249 e Santa Cruz, das 8h às 18h, para atendimento. As demais unidades básicas estarão fechadas, retomando o funcionamento na segunda-feira (16).

As unidades 24 horas vão funcionar initerruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho – que está atendendo provisoriamente na Faetec, no mesmo bairro.

Testagem para Covid-19

As UBSFs 249 e Santa Cruz vão ofertar testagem para Covid-19 de quinta-feira (12) a domingo (15). O horário de atendimento é das 8h às 18h, neste período.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico do Tarifa Zero não vai circular no feriado de 12/10. Sexta-feira (13) e sábado (14), o ônibus funcionará normalmente.

Lazer

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, funcionará normalmente de quinta-feira (12) a domingo (15), das 8h às 16h30. Às segundas-feiras o local é fechado para manutenção e pescaria da “Melhor Idade”.

O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, estará aberto de quinta-feira (12) a domingo (15), com horário de lazer das 8h às 17h. A secretaria do parque estará fechada neste período, retomando o atendimento na segunda-feira (16), das 8h às 16h.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto para todos os pipeiros que quiserem aproveitar o período de feriado. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias, com rondas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), principalmente nos fins de semana.