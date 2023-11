Conferência Nacional da Juventude será entre os dias 14 e 17 de dezembro, em Brasília - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/11/2023 17:51

Volta Redonda - Volta Redonda terá cinco representantes na Conferência Nacional da Juventude, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro em Brasília. A eleição dos delegados ocorreu durante a 4ª Conferência Estadual da Juventude, realizada entre 26 e 29 de outubro no campus Maracanã da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), na cidade do Rio de Janeiro. O evento reuniu cerca de 300 jovens de diversos municípios do estado, e, além de Volta Redonda, outras 43 cidades realizaram a etapa municipal da conferência, que precedeu o evento estadual.

A coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, esteve à frente do grupo que representou Volta Redonda na conferência estadual e também vai representar o município na etapa nacional. Além de Larissa, foram eleitos Iandra Cristina, Maria Beatriz Evangelista Quintino, Carlos Gabriel Barroso Emiliano e Lucas dos Santos, representando a sociedade civil.

Larissa explicou que o objetivo da conferência estadual – que não ocorria há oito anos – foi discutir propostas e defender as políticas para juventude, além de eleger delegados que defendam as propostas do estado na conferência nacional, que acontecerá em dezembro. Foram eleitos 92 delegados no estado, e Volta Redonda conseguiu cinco vagas.

“A 4ª Conferência Estadual foi um momento importantíssimo após oito anos sem sua realização. Em Volta Redonda realizamos as municipais em 2015, 2021 e 2023, sendo um dos únicos municípios do estado e do país a cumprir as legislações municipal e federal que garantem que sejam realizadas as conferências”, afirmou a coordenadora municipal da Juventude.

“Historicamente, os municípios do interior do estado se juntam nessa conferência para garantir que pelo menos 30% da delegação seja do interior. E dessa vez não foi diferente: garantimos a participação de um delegado de Barra do Piraí, um de Barra Mansa e cinco de Volta Redonda”, comemorou Larissa.

As vozes do presente e futuro

Uma das delegadas eleitas por Volta Redonda foi Maria Beatriz Evangelista Quintino, de 19 anos. “Assim como foi importante representar o município e as cidades do interior na conferência estadual, espero que seja ótima a experiência de representar agora a minha cidade e o estado do Rio de Janeiro na conferência nacional, mostrando o interesse e a vontade dos jovens em participar da política”, diz Maria, lembrando que “os jovens são o presente e o futuro”.

“Na conferência nacional vamos mostrar que o jovem tem força, vez e voz, e seremos cada vez mais ativos nas ruas, como somos ativos nas redes sociais. Eu descobri a conferência de VR pelas redes sociais, fui, participei e consegui ser eleita para a estadual. E lá, participando e atuando, tive a oportunidade de me elevar à nacional”, comemora.

Carlos Gabriel Barroso Emiliano, de 16 anos, também estará em Brasília. “Representar Volta Redonda no estado foi uma das melhores experiências que já tive. Lutamos por direitos, representamos o nosso interior e destacamos pautas de suma importância para a juventude. A política sempre fez parte da minha vida, e agregar meus conhecimentos para representar a cidade e o estado em Brasília será um privilégio enorme para mim, seja como estudante, gremista ou integrante do conselho municipal”, afirmou.