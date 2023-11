Curso, composto por aulas teóricas e práticas, contou com a participação de 10 estudantes do 9º ano do Colégio Getúlio Vargas - Divulgação/Secom PMVR

Curso, composto por aulas teóricas e práticas, contou com a participação de 10 estudantes do 9º ano do Colégio Getúlio VargasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 15/11/2023 17:02

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SM) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) promoveram nesta terça-feira (14) a formatura da primeira turma do projeto "Arte Urbana". O curso, que foi composto por aulas teóricas e práticas, contou com a participação de 10 estudantes do 9º ano do Colégio Getúlio Vargas. O secretário de Cultura, Anderson de Souza, ressaltou a importância do estudo da arte nas escolas e a parceria com a Fevre. “Acreditamos que a arte é uma ferramenta de transformação social e um dos objetivos deste curso é estimular a criatividade, o autoconhecimento e despertar em cada aluno novas possibilidades profissionais. Dentro deste contexto, a parceria com a Fevre é fundamental. A formação da primeira turma de arte urbana é algo histórico para nós”, ressaltou o secretário. Para o presidente da Fevre, Caio Teixeira, o curso oferece a oportunidade para os estudantes exporem a sua criatividade. "Muitos estudantes são talentosos e esta iniciativa desperta o interesse deles. A arte qualifica ainda mais os alunos. Parabenizo ao Anderson por trazer este projeto para as nossas escolas", falou Teixeira, destacando que o "Arte Urbana" também contemplará alunos de todas as escolas da Fevre que queiram participar.

Relatar erro

Você pode gostar