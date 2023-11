Após o resgate, mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/11/2023 10:33

Volta Redonda - Agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda ajudaram, na noite dessa segunda-feira (27), no resgate de uma mulher que estaria prestes a se jogar da ponte da Ilha São João. Após o resgate, a mulher foi atendida por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Aterrado.

De acordo com a Defesa Civil, o fato aconteceu por volta das 20h de segunda-feira, quando os agentes Tales, Salvador e Senna, e o assessor técnico Alfredo, observaram o comportamento da mulher junto ao guarda-corpo da Ponte Mário L. Haseck, próximo à sede da Defesa Civil. Durante a abordagem, ela relatou a intenção de pular. De prontidão a equipe conseguiu conter a mulher, acionar o Samu e a Guarda Municipal (GMVR), e ela foi levada para cuidados médicos no hospital do Aterrado.

“Parabéns aos nossos profissionais que atuaram de imediato para evitar uma ocorrência que poderia ser fatal. Foi uma ação integrada que permitiu o salvamento de mais uma vida. A Defesa Civil está de prontidão e sempre a postos para ajudar na segurança da população”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.