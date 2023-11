Veículo apreendido com fugitivo estaria sendo usado em roubos na área de Volta Redonda - Divulgação/PMERJ

Publicado 28/11/2023 11:37

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na manhã desta terça-feira (28), por volta de 9h30, um homem de 26 anos, foragido do sistema prisional. O homem foi detido em um posto de gasolina na Rodovia Lúcio Meira, no bairro Morada da Granja, em Volta Redonda, após os PMs irem averiguar uma denúncia feita ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), de que um veículo que estaria sendo usado em roubos na cidade estava estacionado no posto de combustíveis.

Ao chegar no local, os PMs abordaram os dois ocupantes do veículo, e verificaram que um deles era foragido da prisão - não foi informado por qual crime o homem teria sido condenado e preso. O automóvel - um GM Astra preto - e os dois ocupantes do veículo foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. Os detidos foram algemados, segundo os PMs, para evitar fugas e preservar a integridade física da guarnição policial e dos presos.