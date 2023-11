Mulher era uma das integrantes do bando que praticou diversos assaltos em Volta Redonda - Reprodução/PCERJ

Publicado 28/11/2023 12:44

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam nesta segunda-feira (27) a última integrante de uma quadrilha especializada em roubos a residências de alto padrão em Volta Redonda. A mulher - condenada pela Justiça por roubo, extorsão mediante ameaça ou sequestro e formação de quadrilha - foi presa em casa, no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda.

Os policiais civis cumpriram o mandado de prisão por volta de 10h30. A mulher era uma das integrantes do bando que praticou diversos assaltos em Volta Redonda, em bairros como o Laranjal. O grupo se dividia entre os ladrões, que rendiam os moradores e com uso de violência exigia que fossem informados as senhas dos cartões e permaneciam nas casas com as vítimas, enquanto outros do grupo deixaram o endereço e realizavam compras com os cartões roubados.

Outros quatro integrantes da quadrilha já cumprem pena no sistema penitenciário. A mulher presa na segunda foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada para cumprimento da pena.