Espetáculo 'O maravilhoso mundo do cinema' será apresentado no próximo fim de semana no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 06/12/2023 17:43

Volta Redonda - O projeto de dança oferecido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), apresenta no próximo sábado (9) e domingo (10), às 17h e às 19h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior – ao lado do Colégio Getúlio Vargas –, no Laranjal, o espetáculo de final de ano dos cursos de dança oferecidos pela secretaria.

Com o título “O maravilhoso mundo do cinema”, a atração tem direção e coreografias de Júlia Vilas Bôas, Maria Claudia Miranda, Yasmin Souza, Maria Carolina Pratti e Roberta Trotta, e terá a participação de 250 bailarinas que participam das três modalidades oferecidas (Iniciação esportiva, de três a seis anos; Esporte cidadania, dos 13 aos 18 anos; e Viva a vida, dos 18 aos 59) nos polos Arena Voldac, Ginásio do Retiro, Arena do Aterrado e Ginásio do Santo Agostinho.

Segundo as responsáveis pela apresentação – que terá cerca de uma hora de duração – o tema foi escolhido para abranger os diversos tipos de danças, entre eles ballet, contemporâneo, jazz e hip hop, e assim chamar a atenção para diversas questões, realidades e gostos. Elas apontam que o cinema ensina a interpretar e entender a sociedade, além de influenciar as escolhas e hábitos das pessoas, e por isso tem a capacidade de transmitir valores essenciais para as vidas de tantos.



“A importância desse projeto é fazer com que a criança e o adulto façam uma atividade, promovendo a saúde, visto que a dança traz inúmeros benefícios para qualquer faixa etária, entre eles a melhora no condicionamento físico, disciplina, melhora na autoestima, na socialização, entre outros benefícios”, destaca Júlia Vilas Bôas.