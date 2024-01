Sistema de monitoramento por câmeras do projeto 'Cidade Monitorada' será ampliado este ano - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/01/2024 10:18

Volta Redonda - Volta Redonda encerrou o ano de 2023 com os principais índices de criminalidade em queda, mas os investimentos na segurança pública continuam neste ano para que a situação fique cada vez melhor. Na maior cidade do Sul Fluminense, o lema de que “segurança é um dever de todos” funciona na prática, com a Prefeitura sendo muito mais que mera coadjuvante do Estado na busca por mais segurança.

Entre os investimentos previstos para 2024, está a aquisição de 15 novas viaturas; a expansão do Sistema Integrado de Segurança, que vai permitir que o policiamento mais que dobre na cidade; e a ampliação do sistema de monitoramento por câmeras, através da reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Jardim Vila Rica e Santo Agostinho.

“Sem o apoio do Governo do Estado, nada disso seria possível. Volta Redonda avançou muito na segurança e estamos retribuindo com muitos investimentos próprios para fortalecer os projetos e as parcerias com o Estado”, disse o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

As novas viaturas devem se juntar ainda neste mês a outras dezenas já compradas ao longo dos últimos anos. A frota vai reforçar a Operação Segurança Presente, o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) também será reforçada, contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, dentre outros.

Junto aos novos veículos, haverá a expansão do policiamento na cidade, através do Sistema Integrado de Segurança, que hoje ocorre nos bairros Retiro e Aterrado. Com isso, os 250 policiais militares já capacitados, em conjunto com a Guarda Municipal, percorrerão todos os bairros de Volta Redonda.

“Estamos expandindo o policiamento de proximidade, pois entendemos que o sucesso da segurança pública passa pela participação da sociedade. Já temos um planejamento feito com base na mancha criminal e na parceria com as associações de moradores atendendo às subnotificações de crime, que são aquelas situações onde o delito acontece, mas os casos não são registrados na delegacia”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Ampliação do sistema de monitoramento

O sistema de monitoramento por câmeras do projeto “Cidade Monitorada” será ampliado neste ano, através da reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Jardim Vila Rica e Santo Agostinho. Esses locais funcionarão integrados ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) como bases de monitoramento dessas microrregiões.

Atualmente, há bases integradas de segurança pública no Retiro; na base da Operação Segurança Presente, na Vila Santa Cecília; e no 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), na Vila Mury. As imagens do Ciosp de Volta Redonda são disponibilizadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal; e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

Além de captarem imagens nas ruas, as câmeras são capazes de fazer a leitura das placas de veículos, funcionando exclusivamente para localizar aqueles que têm registro de furto ou que estejam sendo procurados pela polícia.

Outra novidade será a parceria que permitirá a integração entre o sistema de monitoramento do Ciosp e as câmeras privadas de Volta Redonda. Segundo o secretário de Ordem Pública, isso ocorrerá atendendo os critérios de interesse público, viabilidade técnica e análise criminal.

“Absorveremos as câmeras particulares da cidade, levando em consideração esses critérios. A disponibilização das imagens será feita por meio de um termo de adesão do proprietário. Desta forma vamos ampliar a visão da segurança pública de Volta Redonda, para chegar com mais efetividade às ocorrências e inibir as práticas delituosas”, explicou Luiz Henrique.

Só para constar, Volta Redonda já tem hoje mais de 700 câmeras monitorando pontos espalhados por todos os bairros. Isso sem contar o fato da cidade ser uma das únicas do país a ter todas as escolas da rede municipal (são quase 100) monitoradas por câmeras e dotadas com botão de pânico.

Tecnologia no combate à violência

Volta Redonda também contará em breve com um aplicativo para atender pessoas em situação de violência doméstica. É o botão de pedido de ajuda, um dispositivo com sistema de georreferenciamento (GPS), que indicará com precisão a localização do chamado para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal (GMVR) possam atuar com rapidez em situações de iminente perigo. O dispositivo será disponibilizado às mulheres vítimas de violência doméstica e aos idosos que tiveram seus direitos violados.

“O aplicativo já está funcionando e em breve todas as vítimas de violência terão ele em seus celulares. É um app totalmente silencioso no qual a vítima poderá acionar as forças de segurança e, em cinco segundos, a força de segurança toma conhecimento. E pelo fato de ser georreferenciado, os agentes conseguirão ir até o local. É mais uma forma de frear a violência”, disse Luiz Henrique, revelando que uma parceria entre a Semop e o Poder Judiciário vai agilizar as emissões das medidas protetivas em Volta Redonda.

“A prefeitura irá disponibilizar profissionais que ficarão no Fórum (Comarca de Volta Redonda) para auxiliar neste trabalho. A expectativa é que as medidas protetivas saiam em até quatro horas”, disse o secretário.

Mais novidades

Luiz Henrique comentou ainda que, num futuro próximo, 40 câmeras corporais serão acopladas aos uniformes dos guardas municipais. O objetivo é promover mais segurança e transparência nas ações, tanto para os agentes públicos quanto para a população.

“Todos esses investimentos corroboram com o trabalho que temos adotado desde a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que é priorizar a segurança pública e o bem-estar da população de Volta Redonda. Neste ano também temos a retomada da Guarda Mirim e a reativação da Minicidade do Trânsito, que visam ensinar bons valores para uma formação cidadã”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública.