Equipes da empresa responsável pela obra estão finalizando a aplicação do forro de gesso e a parte elétricaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/01/2024 16:01

Volta Redonda - A reforma do espaço onde funcionará o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) de Volta Redonda, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac, avançou neste mês com a conclusão de toda a parte de infraestrutura para instalação dos aparelhos de ar-condicionado. De acordo com a arquiteta Luisa Dias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as equipes da empresa responsável pela obra estão finalizando a aplicação do forro de gesso e a parte elétrica.

“As próximas etapas vão contemplar a instalação das bancadas de granito, finalização da pintura e instalação do piso vinílico e da iluminação. Outras etapas ainda estão previstas, como a subestação de energia e a instalação dos aparelhos de ar-condicionado split”, explicou a arquiteta.

A obra já contou com outros serviços concluídos, como instalação do reservatório de água, construção do acesso de vans para desembarque dos pacientes e finalização das instalações hidráulicas. Quando pronta, a estrutura do novo CER III terá mais de 30 salas de atendimento, divididas em três pavimentos, com projeto arquitetônico acessível – incluindo piso e mapa tátil, rampas, corrimãos e barras de apoio.

No térreo do novo CER III vão ficar os consultórios de oftalmologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, pediatria, odontologia e oficina de órtese e prótese. No segundo piso será o atendimento do Follow–Up, com consultórios de pediatria, fonoaudiologia, psicologia, assistência social, salas de fisioterapia, integração sensorial, terapia intensiva motora e tratamento intensivo cognitivo.

Já o terceiro pavimento será destinado à reabilitação física, intelectual e visual, e contará com consultórios, salas de fisioterapia, integração sensorial, orientação visual de mobilidade, atividade de vida prática (espaço que simula os ambientes de uma residência) e ginásio terapêutico.

Centro de Reabilitação funcionará unindo partes esportiva e de saúde

O CER III vai funcionar nos moldes do Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), unindo a parte esportiva a um complexo de saúde. As obras se mostraram necessárias devido ao aumento no número de usuários encaminhados para atendimento. Além do cuidado dispensado ao usuário assistido, os familiares também receberão todo o apoio durante o tratamento através de reuniões com informações sobre a evolução e orientação sobre os cuidados intradomiciliares.

“Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), o CER III vai desenvolver ações de práticas integrativas complementares aos familiares. Haverá ioga, dança circular e roda de conversa, por exemplo, além da inserção dos usuários entre as práticas esportivas que o governo disponibiliza na cidade”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O Centro Especializado de Reabilitação, que funciona hoje na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói, atende pacientes com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e de outros 12 municípios da região.

O novo espaço vai permitir integração da assistência para este público, que inclui ainda o Follow-Up (Centro de referência para crianças com atraso no desenvolvimento motor e intelectual) e do Polo de Ostomizados, que funcionam em locais separados.