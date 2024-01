Homem foi condenado por um crime cometido em 2018, quando abusou sexualmente de duas irmãs gêmeas de 13 anos - Divulgação/PCERJ

Homem foi condenado por um crime cometido em 2018, quando abusou sexualmente de duas irmãs gêmeas de 13 anosDivulgação/PCERJ

Publicado 22/01/2024 17:46

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam neste domingo (21), por volta de 20h30, um homem condenado por estupro de vulnerável. O homem, de 45 anos, foi detido em casa, na Rua Santa Vitória, em cumprimento a um mandado de prisão condenatório por estupro de vulnerável, violência doméstica contra a mulher e crime contra criança ou adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, foi feito um trabalho de monitoramento de informações e inteligência, desde o final de novembro do ano passado, sob a coordenação do delegado titular da 93a DP, Vinícius Coutinho, e do delegado adjunto, José Carlos Neto.

O homem foi condenado por um crime cometido em 2018, quando ele abusou sexualmente de duas irmãs gêmeas de 13 anos de idade que, à época, eram filhas de sua companheira. O autor é técnico de enfermagem e estava licenciado, tendo respondido todo processo em liberdade. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.