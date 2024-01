Policiais civis receberam uma denuncia anônima de que um suspeito estava guardando e vendendo drogas em sua residência - Divulgação/PCERJ

Publicado 23/01/2024 11:11

Volta Redonda - Uma equipe da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) apreendeu drogas em uma casa no bairro Santo Agostinho, no fim da tarde desta segunda-feira (22). Os policiais civis receberam uma denuncia anônima de que um suspeito estava guardando e vendendo drogas em sua residência.

Ao chegarem no endereço citado na denúncia, os policiais avistaram o suspeito, que percebeu a chegada dos agentes e fugiu por uma área de mata. A equipe teve a entrada na residência permitida por um familiar do suspeito, que também acompanhou as buscas no interior da casa.

No guarda-roupas do suspeito, foi encontrada uma mochila, com 63 pinos de cocaína e 11 tabletes pequenos de maconha, com adesivos da organização criminosa Comando Vermelho. O material foi apreendido e será encaminhado para perícia, e as investigações continuam para apurar outros envolvidos.