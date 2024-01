Vítima estaria indo fechar a compra de um veículo quando foi surpreendida pelos criminosos - Reprodução

Vítima estaria indo fechar a compra de um veículo quando foi surpreendida pelos criminososReprodução

Publicado 23/01/2024 19:53 | Atualizado 23/01/2024 20:04

Volta Redonda - As câmeras de segurança de uma agência de automóveis no bairro Niterói, em Volta Redonda, registraram na tarde desta terça-feira (23) a execução a tiros de um homem de 37 anos, na porta do estabelecimento. A vítima, identificada como Warlei Luiz Gonzaga Machado, estaria indo fechar a compra de um veículo na loja, quando foi surpreendido pelos criminosos.



O vídeo mostra quando os cinco homens, em uma Ford Ecosport, fecham o carro da vítima, saem do veículo com armas em punho e disparam dezenas de vezes contra Warlei, que estaria com parentes no veículo.



Os criminosos fugiram e ainda não há pistas sobre a motivação ou autores do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso.